Ожидаем впечатляющего чемпионата: премьер-министр принял президентов Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Отметим, что 15-23 апреля текущего года в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване пройдет Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года. Председателем Межведомственной комиссии по организации и проведению Чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года является руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.

Согласно сообщению, приветствуя президентов двух федераций, премьер-министр Армении отметил, что «Армения с честью принимает Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года и благодарит Международную и Европейскую федерации тяжелой атлетики за поддержку этой идеи».

«Армения приложила максимум усилий, чтобы наилучшим образом провести Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Мы ожидаем, что он будет впечатляющим и полным успехов», - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что Армения готова принять Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, президенты Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики поблагодарили правительство Армении во главе с премьер-министром, Олимпийский комитет и оргкомитет за проделанную масштабную работу и выразили уверенность, что чемпионат пройдет на высоком уровне. Мохамед Джалуд отметил, что, учитывая накопленный опыт, Армения действительно может претендовать на проведение ЧМ, и соответствующая заявка уже подана.

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти назвал эффективным сотрудничество с Арменией и подчеркнул высокий уровень подготовки.

Собеседники обсудили вопросы популяризации тяжелой атлетики и спорта в целом. Премьер-министр подчеркнул, что развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни является стратегическим направлением правительства Армении, и в этом контексте реализуются целенаправленные реформы и программы.

Состоялся также обмен мнениями о перспективах углубления сотрудничества.