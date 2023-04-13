Лидер Карабах обсудил «новые вызовы безопасности» с представителями силовых структур

Как сообщает Главное информационное управление аппарата президента Нагорного Карабаха, в ходе рабочего совещания «были обсуждены новые вызовы безопасности, возникшие в условиях четырехмесячной блокады Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] со стороны Азербайджана, равно как и ход работ, направленных на их нейтрализацию».

Отмечается, что Арутюнян дал участникам совещания ряд новых поручений, подчеркнув важность их последовательной реализации. В сообщении говорится, что на встрече присутствовали также руководитель аппарата президента Карен Шахраманян и секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян.