Боестолкновение близ села Тех произошло вследствие попытки корректировки границы – глава Минобороны

Как отметил министр, необходимость в корректировки позиций возникла после того, как азербайджанская сторона не выполнила договоренности и разместила на данном участке границы свои вооруженные силы, при этом произошли некоторые неточности в дислокации, которые требовали сверки и уточнения.

«Стороны вели переговоры друг с другом. Они сверяли позиции и расположения своих войск. Благодаря этому часть отрезка была сверена», - сообщил министр, отметив, что во время очередной сверки произошла потасовка, переросшая в перестрелку.

По словам министра, несмотря на то, что данный участок продолжает оставаться проблематичным, корректировка позиций продолжается.

Напомним, что 11 апреля близ села Тех произошло боестолкновение между вооруженными силами Армении и Азербайджана. В результате перестрелки с армянской стороны 4 погибших и 6 раненых. Баку сообщил о гибели 3 военнослужащих.