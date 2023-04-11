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Регион

Тойво Клаар: Участие ЕС в обеспечении мира на Южном Кавказе не направлено против кого-либо

Тойво Клаар

Участие Евросоюза в обеспечении мира на Южном Кавказе не направлено против кого-либо.

Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в ходе обсуждений на тему «Безопасность на Южном Кавказе: какова роль ЕС?», организованных аналитическим центром European Policy Center, расположенным в Брюсселе.

По словам Клаара, ЕС заинтересован в процветании Южного Кавказа, обеспечении мира и стабильности в этом регионе: «Позитивное развитие в регионе в наших интересах. Наше участие в обеспечении этого не направлено против кого-либо. Южный Кавказ находится по соседству с нами, и мы хотим здесь мира и стабильности».

Спецпредставитель заявил, что война России против Украины не внесла существенных изменений в политику и активизацию ЕС в регионе.

Как сообщает АПА, Клаар отметил, что после 44-дневной войны в 2020 году ЕС стал более активно работать со странами региона: «Хочу еще раз отметить, что ЕС участвовал в этом процессе и раньше, наши контакты не увеличились из-за оккупации Украины, эти контакты у нас уже были до этого».

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