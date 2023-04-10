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Алиев: Работа над договором о мире с Арменией идет не так гладко, но Азербайджан нацелен на нормализацию отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Работа над мирным договором с Арменией идет не так гладко, но Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передают азербайджанские СМИ, в понедельник на брифинге в рамках своего официального визита в Казахстан Алиев, в частности, сказал: «Я проинформировал моего коллегу (президента Казахстана) о нынешнем статусе переговорного процесса (с Арменией). Мы настроены на нормализацию отношений. Именно Азербайджан предложил начать работу над мирным договором, которая практически уже началась, но идёт не так гладко, как нам хотелось бы».

Алиев отметил, что альтернативы нормальным отношениям между соседями нет.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

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