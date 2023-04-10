Шамхани: «Географические изменения на Южном Кавказе создадут напряженность, которой воспользуются враги»

Об этом сообщил сегодня англоязычный иранский телеканал Press TV.

Согласно сообщению телеканала, Шамхани заявил, что «жесткий подход к региональным проблемам должен быть заменен постоянным диалогом и контактами между сторонами».

По словам Шамхани, на Южном Кавказе сейчас сложный период. В то же время он выразил надежду, что Армения и Азербайджан смогут преодолеть взаимную напряженность.

«Один из самых важных советов, который Исламская Республика Иран передает всем сторонам в регионе, заключается в поддержании добрососедских отношений и мирном решении региональных проблем совместными усилиями», — сказал Шамхани.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, в свою очередь, подчеркнул, что «Иран играет важную роль в развитии отношений между странами Южного Кавказа и в поддержании региональной безопасности».