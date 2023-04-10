Действующий председатель ОБСЕ посетит Грузию, Азербайджан и Армению

В ходе регионального визита он проведет встречи с официальными лицами, парламентариями и представителями гражданского общества трех стран.

«Визит направлен на укрепление сотрудничества ОБСЕ с Грузией, Азербайджаном и Арменией, решение существующих вызовов безопасности и содействие миру и стабильности в регионе Южного Кавказа посредством диалога», — говорится в заявлении ОБСЕ.

Буджар Османи в январе имел отдельные телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Тогда он отметил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинского коридора, выразил обеспокоенность ее влиянием на повседневную жизнь мирного населения и призвал все стороны разрядить напряженность и начать конструктивный и продуктивный диалог.

Османи также подтвердил свою готовность к личному участию, чтобы помочь снизить напряженность и внести свой вклад в усилия по достижению прочного мира, а также объявил, что в ближайшем будущем он посетит Армению и Азербайджан.