Секретари Совбезов Армении и Ирана обсудили ситуацию с безопасностью в регионе

Согласно сообщению Совета безопасности Армении, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.
Собеседники коснулись также повестки и перспектив развития двусторонних армяно-иранских отношений, отмечается в сообщении.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян вчера провел рабочий ужин с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Согласно сообщению Совета безопасности Армении, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.
Собеседники коснулись также повестки и перспектив развития двусторонних армяно-иранских отношений, отмечается в сообщении.