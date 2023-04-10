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Регион

Секретари Совбезов Армении и Ирана обсудили ситуацию с безопасностью в регионе

Али Шамхани и Армен Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян вчера провел рабочий ужин с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Согласно сообщению Совета безопасности Армении, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

Собеседники коснулись также повестки и перспектив развития двусторонних армяно-иранских отношений, отмечается в сообщении.

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