Пашинян и Оверчук обсудили вопрос разблокирования региональных коммуникаций

Вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Ереван с рабочим визитом на фоне очередного наступления Азербайджана на суверенную территорию Армении, обсудил с премьер-министром Армении вопрос разблокирования региональных коммуникаций, в том числе восстановления железнодорожного сообщения, сообщает правительство России.

Оверчук также является сопредседателем трехсторонней армяно-российско-азербайджанской рабочей группы по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций.

Между тем, в сообщении армянской стороны не упоминается, что Пашнян и Оверчук на вчерашней встрече в правительстве обсуждали вопрос разблокирования коммуникаций. В армянском правительстве в общих чертах сообщили, что обсудили вопросы повестки армяно-российского сотрудничества, были обсуждены торгово-экономические отношения и представляющие взаимный интерес другие темы. На встрече присутствовал также вице-премьер Армении, армянский сопредседатель комиссии Мгер Григорян.

«Я уверен, что сегодня мы обсудим очень широкий круг вопросов: экономические вопросы, политические вопросы, вопросы, связанные с нашей региональной ситуацией, международной ситуацией», - сказал Пашинян.

Вопрос восстановления железной дороги стороны на уровне вице-премьеров обсудили на прошедшем в Москве в конце прошлого года 11-м заседании рабочей группы по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций региона, в котором принял участие также вице-премьер Азербайджана, азербайджанский сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев. Какой прогресс был достигнут по итогам этих встреч, официально не уточняется.

В декабре прошлого года МИД России сообщил, что вице-премьеры Армении, Азербайджана и России продолжают работу по согласованию конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят запустить железнодорожное и автомобильное сообщение. После этого заявления на практике фактически какого-либо продвижения не было.

Коснулись ли на встрече премьер-министр Армении и высокопоставленный российский чиновник вопроса продвижения азербайджанцев в селе Тех Сюникской области или подвергшегося критике со стороны Москвы намерения Еревана присоединиться к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Владимира Путина? Обсуждался ли вопрос продолжающейся уже почти четыре месяца блокады Нагорного Карабаха? В сообщениях правительств Армении и России об этом не говорится.

В видео, распространенном правительством Армении, вице-премьер России Алексей Оверчук говорит лишь о двустороннем армяно-российском экономическом сотрудничестве, подчеркивая, что, несмотря на различные вызовы, в том числе экономические кризисы и изменения в мировой системе, товарооборот Армении и России в 2022 увеличился. «Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество в экономической сфере, и в прошлом году у нас были очень хорошие показатели роста взаимной торговли. И инвестиции хорошо идут из России в Армению. Мы, на самом деле, радуемся тем успехам, которые делает армянская экономика как часть экономики большой, Евразийского экономического союза, и те преимущества, которые дает Союз, они, конечно, очевидны», - сказал Оверчук.

Последний раз Оверчук приезжал в Ереван осенью прошлого года для участия в девятой армяно-российской межрегиональной конференции.

В прошлом месяце высокопоставленный российский чиновник находился с рабочим визитом в Баку. Согласно официальному сообщению, он и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев участвовали в церемонии открытия нового таможенно-пропускного пункта «Ханоба» на российско-азербайджанской границе. Алексей Оверчук в тот день также затронул экономические темы.