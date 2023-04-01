Между армянскими военнослужащими произошла перестрелка по ошибке, стреляли также с азербайджанской стороны. Есть погибший - Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Армении, подчеркивая, что параллельно с инцидентом стреляли также с азербайджанской стороны.

«После инцидента было обнаружено тело солдата-срочника Грачьи Арайивеча Саруханяна со смертельным огнестрельным ранением. Еще один военнослужащий получил ранение, его жизни ничего не угрожает», - сообщили в оборонном ведомстве Армении.

Других подробностей, в частности, информации о том, выстрелом с какой именно стороны был убит Саруханян, министерство не раскрывает. В сообщении лишь упоминается, что ведется расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.

Отметим, что ранее сегодня Армия обороны Азербайджана сообщила о нарушении режима прекращения огня накануне со стороны вооруженных сил Азербайджана с применением гранатомета.