Передвижение гражданских лиц полностью прекращено - глава Лисагора

После захвата в субботу высоты на участке грунтовой дороги Лисагор-Степанакерт азербайджанские военные полностью просматривают эту дорогу, лишая карабахцев единственной альтернативной связи.

По словам Гагика Насибяна, главы общины Лисагор, отрезанной от других населенных пунктов Карабаха, их село просматривается азербайджанцами еще со времени завершения 44-дневной войны. В этой общине, насчитывающей 73 жителя, расстояние между азербайджанскими позициями и домами сельчан составляет всего несколько сотен метров.

Что касается субботнего продвижения азербайджанских войск на участке дороги Лисагор-Степанакерт, то, по словам Гагика Насибяна, этот участок находится в нескольких километрах от них. «Высота, которую они заняли, находится на расстоянии 8-10 километров от села. Их конкретной целью было взять под свой контроль единственную дорогу, соединяющую Арцах [Нагорный Карабах – ред.] с нашими четырьмя общинами. И они так и сделали», - сказал он.

В Ехцаохе, где проживают около 150 человек, уже возникли определенные проблемы с приобретением лекарств, особенно для больных диабетом. По словам главы общины Артака Акопяна, также студенты не могут поехать в Степанакерт или вернуться оттуда в село.

Еще до того, как грунтовая дорога была закрыта, Ехцаох после 44-дневной войны уже оказался в довольно тяжелом положении. Расстояние между домами жителей села и азербайджанскими позициями здесь также составляет всего 500-600 метров.

По словам главы общины, у жителей села есть лишь возможность обрабатывать приусадебные участки. Артак Акопян сказал, что после 44-дневной войны, когда был сдан Бердзор, окружающие село высоты перешли под контроль азербайджанской стороны, и именно поэтому они не могут косить траву, все эти территории находятся под прицелом азербайджанцев.

Пасти скот также небезопасно, зафиксировано 17 случаев угона скота азербайджанцами. «Если на пять минут упустишь из виду, уже крадут, угоняют», - сказал глава села.

Около четырех дней российская сторона ведет переговоры о возвращении азербайджанцев с высоты, находящейся на участке дороги Лисагор-Степанакарт, на исходные позиции, однако пока переговоры не дали положительных результатов.

«Азербайджанцы не уйдут, пока не будут приняты соответствующие меры, - уверен глава села Лисагор. - Скажем, кто-то постоянно приходит, кого-то бьет и уходит, бьет и уходит. Однажды, если ты наберешься немного сил, ты должен ударить его в ответ, чтобы в следующий раз он не пытался снова тебя ударить... Мы должны дать ответ. Столько времени сколько было высот, они приходили и занимали их. Велись переговоры, не знаю, что делали, как делали, все оставалось по-прежнему. Теперь этот менталитет должен измениться. Это мое личное мнение».