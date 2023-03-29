Баку осуждает заявление главы миссии ЕС в Армении

«Мы решительно осуждаем представление главной задачи ЕС как «защиту Армении от Азербайджана», а также высказывание руководителя миссии ЕС мнений о якобы подготовке Азербайджана к какой-то атаке, основанных на лживых и полных клеветы утверждениях армянской стороны», - сказал Гаджизаде, передают азербайджанские СМИ.

«Нами неоднократно подчеркивалась необходимость не допускать возможности злоупотребления этой миссией в целях причинения вреда процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

ЕС необходимо обеспечить проведение деятельности этой миссии в форме взаимного доверия, размещения миссии ЕС в Армении в соответствующем порядке с учетом легитимных интересов Азербайджана», — в своем комментарии заявил представитель МИД Азербайджана.

По его словам, «миссия ЕС не должна допускать лживые и полные клеветы претензии», а должна «осуществлять деятельность в соответствии с мандатом».

Между тем, глава гражданской миссии ЕС в Армении не сказал, что Азербайджан готовится к нападению, а сказал, что «многие армяне считают, что весной будет нападение со стороны Азербайджана». «Если этого не произойдет, наша миссия уже успешна», — подчеркнул Риттер.