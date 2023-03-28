Реакция Москвы на намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту «является угрозой национальной безопасности РА» - мнения

Официальный Ереван пока не ответил на недовольство России относительно намерения Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС​).

Вчера Москва предупредила «о крайне негативных» для армяно-российских отношений последствиях возможных шагов Еревана. Именно Международный уголовный суд недавно выдал ордер на арест президента России за предполагаемые военные преступления в Украине.

Анонимный источник в МИД России, по сообщению государственного агентства ТАСС, сказал: «В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства».

Какие именно предупреждения Москва направила Еревану, российское государственное СМИ не уточняет. В МИД Армении также не отвечают. Известно, однако, что посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян вчера посетил МИД России и был принят заместителем министра Михаилом Галузиным. В сообщении официальной Москвы, однако, нет упоминания о Римском статуте, лишь отмечается, что обсуждались вопросы двусторонней повестки дня.

Политический комментатор Армен Багдасарян считает звучащее из Москвы недовольство открытой угрозой национальной безопасности Армении. «Я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно», - сказал он.

По мнению Багдасаряна, в этот период, когда есть ордер на арест президента России, власти Армении должны под любым предлогом отложить ратификацию Римского статута.

«Любая разумная власть, думаю, просто заморозила бы ситуацию. Я не знаю, как поступят власти Армении, потому что, к сожалению, они не всегда руководствуются логикой разумных шагов», - сказал он.

Политический комментатор убежден: если власти ратифицируют соглашение о присоединении к Международному уголовному суду, Москва использует этот предлог против Армении для оправдания своей антиармянской позиции. «Формально Россия является союзником Армении, но на практике она скорее союзник турецко-азербайджанского тандема, и в этом смысле у России есть серьезные имиджевые проблемы, сейчас России нужно оправдывать свою странную политику. А если Армения ратифицирует [Римский статут], Россия может использовать это как предлог, чтобы оправдать, почему она не на стороне своего союзника, а на стороне его врагов, и Россия может, ей нужен этот предлог, и она использует этот предлог», - сказал он.

Конституционный суд Армении в минувшую пятницу постановил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции.

За несколько дней до этого решения Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Специалисты по международному праву утверждают, что если Армения станет членом Международного уголовного суда, Владимир Путин должен быть задержан по прибытии в Ереван.

Власти Армении начали процесс присоединения к Международному уголовному суду несколько месяцев назад, мотивируя это тем, что, будучи страной-членом МУС, Армения сможет привлечь Азербайджан к ответственности за военные и другие преступления. Спикер парламента Армении заявил на днях, что этот процесс не направлен ни против, ни в пользу кого-либо, цель состоит лишь в том, чтобы рассмотреть действия Азербайджана в Международном суде.

«Этот процесс был запущен именно в связи с решением проблем, стоящих перед нашей страной, это однозначно. Проблемы остались, проблемы есть, и мы обязаны их решать, а отказаться означало бы остановиться на полпути, отказаться означало бы сделать шаг назад, что сыграет против Армении», - считает правозащитник Вардан Арутюнян.

Он считает реакцию Москвы явным вмешательством во внутренние дела Армении, угрозой, поведением недружественной страны. «Публично они не хотят этого говорить, потому что и сами понимают, что так нельзя. Но не только Армения, но и многие постсоветские страны годами терпели такой диктат и угрозы со стороны Москвы, это стало обычным явлением для Москвы. Я думаю, что в течение этого года, в скором времени Москва отучится от этой привычки», - сказал правозащитник.

Правительство Армении пока не уточняет, собирается ли направить Римский статут в Национальное собрание для ратификации. На это у него есть три месяца. В правящей фракции парламента также не уточняют, как будут голосовать - за или против международного соглашения.