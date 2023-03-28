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Вашингтон подтверждает свою поддержку прочного мира между Ереваном и Баку

Соединенные Штаты выступают за прочный мир между Азербайджаном и Арменией, заявил президент США Джо Байден в послании своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Навруза.

«Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку прочного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности и процветанию будущих поколений Южного Кавказа», - говорится в послании президента США.

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