Вашингтон подтверждает свою поддержку прочного мира между Ереваном и Баку

«Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку прочного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности и процветанию будущих поколений Южного Кавказа», - говорится в послании президента США.
Соединенные Штаты выступают за прочный мир между Азербайджаном и Арменией, заявил президент США Джо Байден в послании своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Навруза.
«Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку прочного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности и процветанию будущих поколений Южного Кавказа», - говорится в послании президента США.