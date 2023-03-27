По предварительным результатам, правящая партия Армении побеждает на выборах в общинах Ани и Сисиан

По словам пресс-секретаря ЦИК Седы Гукасян, картина, полученная с 61 избирательного участка, выглядит следующим образом:

На выборах в общине Ани победила правящая партия «Гражданский договор», набравшая 5 тысяч 180 голосов; блок партий «Нация-Община» занял второе место с 3 тысячами 134 голосов; партия «Армянская мечта» получила 795 голосов, а партия «Моя могучая община» получила 744 голоса.

На выборах в Сисианскую общину также лидирует правящая партия «Гражданский договор» (7325 голосов); на втором месте -Республиканская партия (2553 голоса); на третьем - социал-демократическая партия «Решение гражданина» (1443 голоса).

Во внеочередных выборах Совета старейшин общины Сисиан приняли участие 49,63 процента имеющих право голоса избирателей или 11 тысяч 356 человек из 22 тысяч 880 граждан. В Анийской общине в голосовании приняли участие 62,01 процента имеющих право голоса избирателей или 9 тысяч 870 человек из 15 тысяч 918 человек. В обоих общинах в голосовании приняли участие 54,71 процента имеющих право голоса избирателей или 21 тысяча 226 человек.