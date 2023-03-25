Мишель провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана

«Мы обсудили ситуацию на месте. Я подчеркнул готовность Евросоюза помогать процессу урегулирования между их странами, способствовать диалогу и миру в регионе», - написал Шарль Мишель в Twitter.

Согласно пресс-релизу аппарата премьер-министра Армении, Пашинян и Мишель в ходе телефонного разговора обсудили «продолжающуюся кризисную ситуацию, сложившуюся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».

По сообщению отдела информации аппарата премьер-министра, состоялся обмен мнениями по вопросам процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений, мирного договора, перезапуска региональных путей сообщения.

Пашинян выразил обеспокоенность в связи со «все более агрессивной риторикой и провокационными действиями Азербайджана в последнее время, которые препятствуют усилиям по достижению стабильности и мира».

Азербайджанская сторона пока не обнародовала сообщение о телефонном разговоре.