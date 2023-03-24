Мирзоян рассказал о документах по мирному договору, которыми Ереван и Баку обменялись

По словам армянского министра, удалось найти не идеальные, но взаимоприемлемые формулировки, состоялись обсуждения, были сформулированы компромиссные тексты. Как отметил Мирзоян, «это, к сожалению, не относится к вопросам ключевого значения, они пока находятся на стадии обсуждения, позиции сторон пока далеки друг от друга».

Мирзоян также отметил, что посредничества в этом переговорном процессе нет.

«Западного варианта нет, в обороте был российский вариант, на который мы согласились, а азербайджанская сторона – нет. Остальное – армяно-азербайджанский вариант. Запад нам не предлагал никакого документа, никакого варианта», - подчеркнул глава МИД Армении.