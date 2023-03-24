На одном участке виноградников Чартара сельскохозяйственные работы еще не возобновились

Спустя два дня после азербайджанских обстрелов сельскохозяйственные работы на одном участке виноградника села Чартар Мартунинского района Нагорного Карабаха до сих пор не возобновились. Азербайджанские ВС находятся всего в нескольких сотнях метров.

Один из владельцев виноградников, Артем Дживанян, сказал Радио Азатутюн, что работы продолжаются только на относительно безопасных участках.

«Работают в местах, которые не видны с азербайджанских позиций, так люди хотя бы немного спокойны», - сказал Дживанян.

Значительная часть виноградника площадью 10 гектаров находится под прицелом азербайджанцев. Хотя в среду в результате обстрела азербайджанцами жители села не пострадали, однако они сейчас проявляют осторожность. Жители Чартара боятся, как бы вдруг снова не начали стрелять.

«Я не могу принуждать их снова там работать, потому что, естественно, они испугались. Мы обратились к русским, чтобы они приехали и встали, пока мы работаем, но есть и такой вариант, если мы их уже приучим к русским, это для нас не то», - сказал Артем Дживанян.

Осторожность осторожностью, но молодой фермер говорит, что не следует идти на поводу у азербайджанцев. «Если мы будем ждать, когда азербайджанец выстрелит, нам придется все бросить и уехать, мы не сможем работать. Если обычный 18-летний пацан, стоящий на посту, выстрелил в воздух обычной пулей, мы из-за этого должны оставить виноградник площадью 10 гектаров? Я не говорю, что давайте не будем заниматься безопасностью, давайте займемся безопасностью, но в то же время мы не должны делать так, чтобы было по их желанию», - сказал он.

Жители Чартара обратились к миротворцам, чтобы те приехали и встали, чтобы они могли продолжить свою работу. Однако глава села Чартар Владик Ованнисян сообщил, что у них до сих пор нет договоренности с русскими.

«Мне кажется, что миротворцы встанут, но такой договоренности пока нет», - подчеркнул Ованнисян.

Это уже третьи за неделю азербайджанские обстрелы в направлении жителей села Чартар. Ранее из Степанакерта сообщили, что азербайджанцы обстреляли сельчан, работающих на полях Тагаварда и на виноградниках, прилегающих к Амарасской долине.

Между тем, Нагорный Карабах уже 103 дня находится в блокаде, лишенный не только регулярного подвоза продовольствия, но и импортируемых из Армении электроэнергии и газа.