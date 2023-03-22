В Карабахе вновь заявляют об обстреле мирных жителей со стороны Азербайджана

«22 марта в дежурную часть Мартунинского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что около 09:30 утра жители села Чартар – А. Арутюнян, А. Каграманян, М. Дживанян, Г. Гукасян, К. Давтян, А. Адамян и Д. Давтян в ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках, находящихся на административной территории села Чартар, оказались под прицелом огня вооруженных сил Азербайджана.

С азербайджанских боевых позиций, прилегающих к виноградникам, в направлении гражданских лиц был открыт беспорядочный огонь из различных видов стрелкового оружия, в результате чего сельскохозяйственные работы были прекращены.

Информация передана российскому миротворческому контингенту», - говорится в сообщении.