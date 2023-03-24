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Армения

Мирзоян обнародовал некоторые предложения Еревана по мирному договору

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

В связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркивает необходимость активного участия международного сообщества и оказания давления на Азербайджан с целью выполнения им решения Международного суда ООН и снятия блокады.

«Армения выступила с призывом немедленно направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международную миссию по установлению фактов для оценки ситуации на местах. Также не секрет, что предложение о подобной миссии неоднократно отвергалось Азербайджаном, что наглядно демонстрирует нежелание руководства Азербайджана быть прозрачным и подотчетным международному сообществу», - сказал Мирзоян в интервью египетской AlQahera News.

Отвечая на вопрос о мирном договоре, глава МИД Армении сказал: «С декабря 2022 года мы обменялись рядом предложений по проектам договора, пытаясь продвинуться вперед в процессе поиска справедливых решений по ключевым вопросам».

«Одним из предложений армянской стороны является уточнение критериев делимитации государственной границы. [...] Следующее предложение - отвод вооруженных сил от государственной границы и создание вдоль границы демилитаризованной зоны в качестве меры укрепления доверия и механизма безопасности, которая поможет предотвратить любую возможную эскалацию. В качестве важной составляющей должен быть международный механизм, который будет заниматься вопросами прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», - согласно пресс-службе МИД, сказал Мирзоян.

«К сожалению, в ответ на наши усилия мы наблюдаем не только непримиримый и максималистский подход Азербайджана в ходе переговоров, но и агрессивные действия», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении.

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