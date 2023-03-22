Двое российских военнослужащих с легкими травмами головы обратились в медцентр на юго-востоке Армении

Согласно сообщению, российские военнослужащие на месте получили первую медицинскую помощь и сразу были выписаны из больницы.
Других подробностей Радио Азатутюн не сообщили ни в Горисском медицинском центре, ни в Сюникской областной администрации.
Вчера вечером в медицинский центр города Горис на юго-востоке Армении с легкими травмами головы обратились двое российских военнослужащих, сообщает Сюникская областная администрация, отмечая, что раны не были огнестрельными.
Согласно сообщению, российские военнослужащие на месте получили первую медицинскую помощь и сразу были выписаны из больницы.
Других подробностей Радио Азатутюн не сообщили ни в Горисском медицинском центре, ни в Сюникской областной администрации.