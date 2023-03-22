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Армения

Двое российских военнослужащих с легкими травмами головы обратились в медцентр на юго-востоке Армении

Российские миротворцы в Карабахе (архив)

Вчера вечером в медицинский центр города Горис на юго-востоке Армении с легкими травмами головы обратились двое российских военнослужащих, сообщает Сюникская областная администрация, отмечая, что раны не были огнестрельными.

Согласно сообщению, российские военнослужащие на месте получили первую медицинскую помощь и сразу были выписаны из больницы.

Других подробностей Радио Азатутюн не сообщили ни в Горисском медицинском центре, ни в Сюникской областной администрации.

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