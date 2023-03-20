Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

В Баку призвали Ереван «прекратить злоупотреблять» фактом нахождения миссии ЕС на территории Армении

Здание МИД Азербайджана в Баку (архив)

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало Армению «прекратить злоупотреблять нахождением гражданской наблюдательной миссии Евросоюза» на ее территории.

«Армянская сторона должна прекратить злоупотреблять фактом нахождения гражданской наблюдательной миссии Евросоюза с целью нагнетания напряженности в регионе и прикрытия своих военных провокаций.

Необходимо, чтобы существование указанной миссии в Армении не стало предлогом для отказа Армении от выполнения взятых на себя обязательств», - отметили в МИД Азербайджана, передают азербайджанские СМИ.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило с данным заявлением после утверждения Министерства обороны Азербайджана о том, что армянская сторона на границе совершила «военную провокацию, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий».

Министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку, заявив, что оно не соответствует действительности.

Back to top
XS
SM
MD
LG