Подождем и увидим, как изменится внешнеполитический вектор властей Карабаха – Ален Симонян

«Процесс все же есть, и этот процесс не стоит на месте. И я думаю, неправильно называть его тупиковым, но в любом случае это не значит, что он может быть сдерживающим инструментом в плане совершения Азербайджаном очередной провокации. Наоборот, реальность, созданная на переговорах, могла быть специально создана для того, чтобы использовать ее для осуществления какой-то провокации», - отметил Ален Симонян.

В конце прошлой недели президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул предварительное условие для «спокойной жизни» Армении на территории в 29 тысяч квадратных километров: она должна официально признать Карабах частью Азербайджана, а также провести работы по делимитации границы на основе условий Баку.

«В противном случае никакого мирного договора не будет», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Приемлемы ли эти предварительные условия для Еревана? Отвечая на этот вопрос, спикер армянского парламента подчеркнул: «Думаю, в заявлении МИД все сказано, и мне нечего добавить на данный момент».

Напомним, что МИД Армении, отвечая Алиеву, заявил, что «Азербайджан делает все, чтобы мир в регионе стал невозможным». Во внешнеполитическом ведомстве Армении также подчеркнули, что «своими агрессивными речами и действиями Азербайджан готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и новой агрессии в отношении Армении».

«Главным актором на переговорах продолжает оставаться Россия»

В нынешней напряженной ситуации, при чьем посредничестве сейчас идут переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном? Председатель НС Армении подчеркнул, что главным актором продолжает оставаться Россия.

«Есть разные посредничества со всех мест, так сказать, и по разным каналам обсуждаются разные вопросы, и есть некоторые вопросы, в которых напрямую участвуют и говорят власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Это, в частности, вопросы, связанные с Нагорным Карабахом. Обмен предложениями по договору осуществляется по различным каналам, в основном через российскую сторону. Главным актором остается Россия, но есть и инициативы со стороны Соединенных Штатов Америки, которые достаточно активны, а также со стороны Французской Республики», - подчеркнул Симонян.

«Мы не ставим под сомнение чьи-либо права, мы говорим о возможности их реализации»

На днях пять парламентских сил Нагорного Карабаха выступили с заявлением, в котором призвали власти Армении не ставить под сомнение право Нагорного Карабаха на самоопределение.

На вопрос, ставит ли официальный Ереван под сомнение это право, Ален Симонян ответил так: «Мы не ставим под сомнение чье-либо право, мы говорим о возможности реализации прав. В течение 30 лет мы шли по пути, который все мы знаем и о котором говорили, и мы видели результаты. Теперь у властей Арцаха есть возможность, и я думаю, что они используют эту возможность наилучшим образом, что они сами занимаются своими правами. Мы подождем, поддержим и увидим, какие изменения произойдут во внешнеполитическом векторе властей Нагорного Карабаха – Национального собрания, депутатов, властей в общем, и куда этот вектор приведет, и мы будем его поддерживать», - сказал Симонян.

На вопрос Радио Азатутюн, произойдет ли изменение внешнеполитического вектора в Нагорном Карабахе, спикер Национального собрания Армении ответил так: «Мне интересно, что вы говорите с удивлением, что в какой-то стране, в какой-то политической единице может быть изменение. Конечно же, может. Переговоры идут об изменениях, переговоры о том, как мы можем изменить наши позиции, чтобы достичь соглашения».