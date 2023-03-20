В Ереване опровергли сообщение Баку об обстреле позиций пограничных войск Азербайджана со стороны Армении

«Распространенное Государственной пограничной службой Азербайджана сообщение о том, что 20 марта в 02:50 подразделения ВС Армении якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Ранее в понедельник азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана сообщили, что «в результате провокации армянской стороны был ранен военнослужащий ГПС младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу».

Как утверждают власти Азербайджана, огонь велся с армянских позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин Анд Сюникской области Армении.