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Карабах

В Карабахе сообщили об обстреле тракториста с азербайджанских боевых позиций

(архивная фотография)

Как заявили власти Нагорного Карабаха, сегодня с азербайджанских боевых позиций был обстрелян житель села Гергер, занимавшийся сельскохозяйственными работами.

«19 марта, в 14:15, из отдела Кармир Шука Мартунинского РОВД сообщили, что когда около 13:50 34-летний житель села Гергер С. Амбарцумян выполнял сельскохозяйственные работы на тракторе «Беларусь» на участке под названием «Кнеганц кал» в административном районе села Тагавард, с близлежащих азербайджанских военных позиций в направлении трактора были произведены беспорядочные выстрелы», - говорится в сообщении МВД Нагорного Карабаха.

В сообщении отмечается, что пострадавших в результате стрельбы нет, но сельскохозяйственные работы были остановлены.

«Сообщение об инциденте было передано российским миротворцам», - отметили в МВД региона.

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