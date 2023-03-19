Азербайджан делает все, чтобы мир в регионе стал невозможным – МИД Армении

Выступая 18 марта в селе Талыш, которое перешло под контроль Баку в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, заявил, что «для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие – они должны принять наши условия, официально признать Карабах территорией Азербайджана, на основе наших условий провести работы по делимитации».

Согласно азербайджанским СМИ, Алиев также заявил, что «реалии, связанные с оккупацией, войной, поствоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах».

«В противном случае никакого мирного договора не будет», - подчеркнул азербайджанский лидер.

МИД Армении в своем заявлении привел цитату Алиева о том, что «никакого мирного договора не будет», указав на то, что такое заявление было сделано в селе Талыш Нагорного Карабаха, в котором «искоренили армян вследствие 44-дневной войны».

«Как в Талыше, так и в других районах, из которых были изгнаны армяне в результате 44-дневной войны, Азербайджан открыто реализует программы переселения в попытке ликвидировать армянский след с перешедших под его контроль территорий Нагорного Карабаха. В начале 90-х годов аналогичная участь постигла Шаумяновский район, Геташенский подрайон и другие населенные пункты с многочисленным армянским населением.



Вышеуказанные действия Азербайджана прямо противоречат пункту 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под наблюдением Верховного комиссара ООН по делам беженцев», - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Армении заявили, что «политикой незаконного переселения и практикой террора армян Нагорного Карабаха официальный Баку делает все, чтобы стало невозможным выполнение вышеупомянутого положения трехсторонней декларации».



«Азербайджан делает все, чтобы мир в регионе был невозможен. 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября в Сочи главы Армении и Азербайджана приняли заявления, согласно которым Армения и Азербайджан присоединяются к Уставу ООН и Конвенции 1991 года. На основании Алма-Атинской декларации они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и процесс делимитации между двумя странами должен проходить исключительно на этой основе.



Несмотря на это, 18 марта президент Азербайджана вновь заявил, что делимитация границы должна пройти на условиях, выдвинутых Азербайджаном, и долго постоянно говорил о каких-то исторических картах.



Азербайджан не только держит под оккупацией суверенные территории Армении, незаконно захваченные 12 мая, 17 ноября 2021 года, в сентябре 2022 года, но и ввел в оборот выражение так называемого «Западного Азербайджана», и на практике объявляет всю территорию Республики Армения азербайджанской землей.



Это означает выражение открытых устремлений в отношении практически всей суверенной территории Республики Армения. Азербайджан также угрожает Армении, если последняя не примет эти устремления.



Азербайджан продолжает осуществлять грубейшие нарушения трехсторонних и четырехсторонних деклараций, принятых в различных форматах, и на практике не осталось ни одного пункта этих деклараций, который не был бы нарушен Азербайджаном, начиная с незаконного закрытия Лачинского коридора, и продолжая удерживанием армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц, находящихся в незаконном заключении до сегодняшнего дня, и в конечном итоге препятствуя открытию региональных коммуникаций беспочвенными коридорными разговорами.



Более того, президент Азербайджана нарушил данное им 18 февраля 2023 года обязательство обсудить вопрос прав и гарантий с армянами Нагорного Карабаха.



Буквально через несколько недель после этого заявления Азербайджан заявил, что собирается обсудить вопрос «интеграции армян Карабаха», а заявления, сделанные в Талыше, незаконная блокада Лачинского коридора, теракт 5 марта доказывают, что Азербайджан намерен решить вопрос как минимум ассимиляции армян Нагорного Карабаха, и опасения Армении по поводу подготовки официального Баку подвергнуть нагорно-карабахских армян геноциду не должны оставаться без внимания международного сообщества.



В своих заявлениях последнего периода Азербайджан нашел новое обвинение в адрес Республики Армения, обвиняя ее в моноэтничности и пытаясь создать впечатление, что, в отличие от Армении, Азербайджан является многонациональной страной. Согласно Конституции Республики Армения, 4 национальных меньшинства имеют мандат в высшей законодательной власти страны, а в Азербайджане, считающем себя многонациональным, такого регулирования нет.



Оценка МИД Республики Армения однозначна. Своими агрессивными речами и действиями Азербайджан готовится к геноциду армян Нагорного Карабаха и новой агрессии в отношении Армении.



В сложившейся ситуации необходим запуск международных механизмов по предотвращению геноцидов, направление международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, а также прямое осуждение агрессивных действий и политики Азербайджана.



В той же время Республика Армения выражает уверенность в мирной повестке на основании трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 31 октября 2022 года и четырехстороннего заявления от 6 октября 2022 года», - говорится в заявлении МИД Армении.