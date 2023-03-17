Официальный Ереван заявляет о подготовке Азербайджаном очередной агрессии

Официальный Ереван заявляет о предъявлении президентом Азербайджана претензий на суверенную территорию Армении и подготовке очередной агрессии.

Отвечая на вчерашние заявления Ильхама Алиева на саммите глав тюркских государств, МИД Армении подчеркивает, что, представляя суверенную территорию Республики Армения под вымышленным названием «Западный Азербайджан», президент Азербайджана грубо нарушает не только Устав ООН, Декларацию ГА ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, Алматинскую декларацию, но и взятые им обязательства по заявлениям, достигнутым в Праге и Сочи, на которые делается ссылка в этом самом выступлении.

Вновь говоря о возвращении «перемещенных из Армении азербайджанцев», Алиев вчера в Анкаре заявил, что как Азербайджан обеспечит индивидуальные права и безопасность карабахских армян, так же Армения также должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев - на основе принципа взаимности. В своем выступлении президент Азербайджана не обошел и тему так называемого «Зангезурского коридора». Утверждая, что «Армения уклоняется от обязательства открыть Зангезурский коридор», Алиев пригрозил: «Армения должна понести за это ответственность».

Отвечая Алиеву, МИД Армении подчеркивает, что, нарушив по сути все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, президент Азербайджана препятствует процессу открытия региональных коммуникаций фиктивным, как он сам признает, нарративом о коридорах. По мнению официального Еревана, воинственная риторика главы Азербайджана нацелена на полный подрыв усилий по установлению стабильности на Южном Кавказе и на широкомасштабное применение силы как против суверенной территории Республики Армения, так и против Нагорного Карабаха.

Азербайджан говорит: я выиграл войну, я направил пять принципов, подпишите их - Пашинян

Очередные угрозы, звучащие со стороны Азербайджана, и официальная реакция Еревана, направленная международному сообществу, делают продолжающийся почти год мирный процесс еще более туманным. Премьер-министр Никол Пашинян на состоявшейся на этой неделе пресс-конференции раскрыл скобки, сказав, что Азербайджан возвращает большинство предложений Армении по мирному договору перечеркнутыми и говорит на языке угроз.

«Азербайджан говорит: я выиграл войну, я посылаю документ, я направил пять принципов, подпишите их. Если вы не подпишете в 2023 году, я начну широкомасштабное нападение», - отметил премьер-министр.

Пашинян заверил, что, несмотря на угрозы со стороны Азербайджана, он не будет подписывать документы о капитуляции, поскольку нет гарантии, что Азербайджан остановится после получения уступок. По словам премьер-министра, такая же ситуация была и перед 44-дневной войной.

«Это был очень тяжелый выбор, когда я сделал заявление в Национальном собрании о том, что этого можно было избежать, речь шла о том, что в то время то, что Азербайджан получил в результате войны, мы могли просто ему отдать, чтобы избежать жертв. Но не было гарантий, что он на этом остановится. И сейчас нет гарантий, потому что мы видим, что в текст мирного договора Азербайджан закладывает мины, чтобы даже после его подписания продолжать свою агрессивную политику в отношении Армении. Это фундаментальная проблема», - подчеркнул премьер-министр.

Нет никаких признаков того, что переговоры при посредничестве Шарля Мишеля возобновятся - Томас де Ваал

К ужесточившейся риторике Азербайджана обратился британский аналитик, изучающий проблему Нагорного Карабаха, Томас де Ваал, подчеркнув, что ни один армянский лидер не примет условия Баку, даже Пашинян, который в прошлом году пошел довольно далеко.

«Нет никаких признаков того, что переговоры при посредничестве Шарля Мишеля возобновятся, пока продолжается Лачинский кризис. Таким образом, угроза превращается в насилие», - написал в Твиттере де Ваал.