МИД: Выступление президента Азербайджана – проявление территориальных претензий к Армении и подготовки к очередной агрессии

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении, распространенном 16 марта.

«Представляя суверенную территорию Республики Армения под вымышленным названием «Западный Азербайджан», президент Азербайджана грубо нарушает не только Устав ООН, Декларацию ГА ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, Алматинскую декларацию, но и взятые им обязательства по заявлениям, достигнутым в Праге и Сочи, на которые делается ссылка в этом самом выступлении.

Азербайджан продолжительно препятствует возвращению беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы, одновременно заявляя, что собирается заселить территории, перешедшие под его контроль в результате депортации армян Нагорного Карабаха.

Нарушив по сути все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, президент Азербайджана препятствует процессу открытия региональных коммуникаций фиктивной, как он сам признает, нарративой о коридорах», - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

В МИД Армении заявляют, что «воинственная риторика главы Азербайджана нацелена на полный подрыв усилий по установлению стабильности на Южном Кавказе и на широкомасштабное применение силы как против суверенной территории Республики Армения, так и против Нагорного Карабаха».

«Более того, оскорбительные высказывания, используемые в отношении армян Нагорного Карабаха, сопровождающиеся действиями, направленными на создание там гуманитарной катастрофы, демонстрируют неприкрытую политику Азербайджана по осуществлению этнической чистки на самом высоком уровне.

Более того, озвучивание подобных провокационных тезисов в Анкаре преследуют цель не только подорвать текущие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, но и препятствовать положительной динамике в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Все партнеры, заинтересованные в стабильности и мире в регионе, должны без колебаний дать оценку подобной политики президента Азербайджана и предпринять действенные шаги по устранению нарушений Азербайджаном международного права и исключения проявлений применения силы», - говорится в заявлении МИД Армении.

В своем выступлении на саммите глав тюркских государств президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, вновь назвал находящуюся в составе Армении Сюникскую область (Зангезур) «исторической землей» Азербайджана. По его утверждению, передача «Западного Зангезура» Армении в ноябре 1920 года стала «причиной географического разделения тюркского мира». Алиев также заявил о насильственном изгнании азербайджанского населения с территории Армении до 1991 года. Он также обвинил Армению в том, что она «все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана», а также заявил, что Армения должна нести ответственность за «отказ от выполнения обязательства по открытию «Зангезурского коридора»».