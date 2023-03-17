Российские миротворцы вновь зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Об том говорится в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации от 16 марта.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет.

По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», - в частности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны РФ.