Российские миротворцы вновь зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Об том говорится в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации от 16 марта.
«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.
На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет.
По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», - в частности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны РФ.