МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мирном соглашении

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления, сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время пресс-конференции накануне, передает азербайджанское информагентство «АПА».

По утверждению Гаджизаде, обвинение Азербайджана Пашиняном является «шагом, направленным на прикрытие возможных военных провокаций Армении».

«Обвинение Азербайджана Арменией, которая до сих пор не выполнила никаких договоренностей и обязательств, в отказе от мнимых договоренностей, утверждения, что Азербайджан нагнетает обстановку в приграничных районах – это всего лишь шаг, направленный на прикрытие возможных военных провокаций Армении», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

В ходе вчерашней пресс-конференции Никол Пашинян, в частности, заявил, что Азербайджан пытается сформулировать территориальные претензии к Армении через возможный мирный договор, «получить мандат на проведение геноцида или этнической чистки в Нагорном Карабахе», что, по словам премьер-министра Армении, является красной чертой для армянской стороны.