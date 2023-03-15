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Советники президентов США и Турции обсудили армяно-азербайджанские переговоры

Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вчера встретился с пресс-секретарем и главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном.

В Белом доме отмечают, что среди прочих вопросов «обсудили текущие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в оборонной сфере».

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