По мнению оппозиции, премьер не улучшил систему обороны, не принял превентивных мер

На сегодняшней пресс-конференции Никол Пашинян заявил, что вероятность эскалации вдоль границы Армении и в Нагорном Карабахе очень высока, сославшись на все более агрессивную риторику Азербайджана, а также на некоторые данные. Пашинян не уточнил, о каких данных идет речь.

Азербайджан утверждает, что армянская сторона «перебрасывает в Карабах вооруженные силы и оружие», и в ответ угрожает «решительными действиями». Ереван опровергает эти утверждения.

Кроме того, в последнее время Армения, Карабах и Азербайджан обмениваются обвинениями в обстреле позиций друг друга.

Эксперты считают, что именно этими заявлениями Баку готовит почву для нового нападения.

А какие существуют механизмы сдерживания? В этом контексте премьер-министр говорил о наблюдателях ЕС, которые уже несколько месяцев находятся на армяно-азербайджанской границе, о необходимости направления в Карабах международной миссии по установлению фактов.

«Да, я считаю вероятность эскалации высокой, но считаю очень важным, чтобы мы могли доказать, что мы не являемся автором этой эскалации. Мы решили эту задачу вдоль границы Армении, в Нагорном Карабахе тоже есть этот инструмент, и я надеюсь, что этот механизм будет работать должным образом, речь идет о российских миротворческих силах в Нагорном Карабахе и публикуемых ими фактах», - сказал он.

Секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян считает, что было бы хорошо, если бы Никол Пашинян не фиксировал ситуацию, о которой уже долгое время говорят эксперты, а сказал бы, почему сложилась такая ситуация. Аппетиты Азербайджана, по мнению депутата, можно было бы сдержать, если бы правительство Пашиняна после 44-дневной войны привело систему безопасности и Вооруженные силы Армении к такому уровню, при котором Азербайджан подумал бы, прежде чем начинать боевые действия.

«Почему не удалось ни на внешнем фронте, ни в системе безопасности создать, с одной стороны, международные гарантии, с другой стороны, гарантии безопасности для предотвращения возможного нападения со стороны Азербайджана? Наше общество после 44-дневной войны видело три нападения на Республику Армения, во всех трех случаях с определенными оговорками оно видело неподготовленность, сотни человеческих жертв, огромные территориальные потери, исчисляющиеся в гектарах, то есть, какой-либо сдерживающий, превентивный механизм, который Армения могла создать, фактически не был создан», - отметил депутат в беседе с Радио Азатутюн.

Представитель «Дашнакцутюн» из оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян также считает, что вместо того, чтобы радикально изменить систему безопасности и обороны, правительство Пашиняна не предприняло после войны существенных шагов, а занималось, по его словам, лишь собственным пиаром.

Кроме того, депутат сказал: «Вместо того, чтобы разработать механизмы международной безопасности для Республики Армения и Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.], он перемещает глобальные конфликты на территорию Республики Армения, еще больше подвергая опасности безопасность нашего народа. По его словам, европейские наблюдатели были приглашены для наблюдения за действиями Армении и российских войск, чтобы заверить Азербайджан в том, что Армения и Россия не готовят никаких военных действий против Азербайджана».

После 44-дневной войны прошло два с половиной года. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня во вступительном слове на пресс-конференции признал, что ключевой задачей деятельности правительства остается обеспечение внешней безопасности.