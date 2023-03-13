Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», - говорится в сообщении.