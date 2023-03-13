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Армения

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (архив).

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», - говорится в сообщении.

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