Армения не обсуждала вопрос интеграции Карабаха в состав Азербайджана - секретарь Совбеза

Армения не обсуждала вопрос интеграции Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, в беседе с Радио Азатутюн заверил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отметив, что «эти дискуссии касаются прав и безопасности, международные договоренности заключаются именно в этом, и именно эти договоренности должны выполняться».

На вопрос, что имел в виду президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря, что есть международная договоренность о переговорах с армянами Карабаха, Григорян ответил: «Еще в сентябре у нас была встреча в Вашингтоне с Джеком Салливаном и Хикметом Гаджиевым, и одной из тем обсуждения стало как раз формирование международного механизма. Я думаю, он это имел в виду, что когда мы говорим о международном механизме, в рамках которого должны проходить обсуждения между Степанакертом и Баку, но эти дискуссии не об ультиматумах, потому что Азербайджан демонстрирует определенное поведение, выходящее за рамки договоренностей, то есть, пытается говорить ультиматумами, продолжает разными инструментами оказывать давление на Нагорный Карабах, я имею в виду удержание Лачинского коридора закрытым, осуществление диверсионных, террористических действий, я имею в виду 5 марта, а также, как заявил в среду МИД Нагорного Карабаха, предупреждая, что Азербайджан готовится к провокациям».

На замечание, что Баку настаивает на том, чтобы в повестке этого диалога был вопрос интеграции армян Карабаха, а Степанакерт, как известно, отвергает его, секретарь Совбеза ответил: «Мы такой вопрос не обсуждали. Все публично заявляли, что эти дискуссии касаются прав и безопасности, международные договоренности заключаются именно в этом, и именно эти договоренности должны выполняться».

На вопрос, заключается ли позиция Еревана в том, что вопрос не должен обсуждаться, Григорян ответил: «Позиция Еревана заключается в том, чтобы обсудить то, о чем мы договорились, то есть права и безопасность в рамках международного механизма».

В ответ на замечание о том, что, по мнению Азербайджана, это может означать интеграцию, Григорян подчеркнул, что если конечный результат уже предопределен, то эти переговоры будет сложно продвинуть, потому что Нагорный Карабах также может озвучить конечные результаты своих ожиданий.

«Поэтому для того, чтобы переговоры состоялись, необходимо создать возможность для дискуссий, и необходимо оставаться в рамках договоренностей, потому что мы договорились обсудить безопасность и права», - заключил он.

На вопрос, есть ли сегодня на повестке дня предложение конкретного механизма по обеспечению прав карабахских армян, а не о переговорах, Армен Григорян ответил: «Международный механизм заключается в том, чтобы между Степанакертом и Баку проходили переговоры или обсуждения, и в результате переговоров там могут быть созданы механизмы, одним из механизмов, например, может быть создание демилитаризованной зоны вокруг линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Эта демилитаризованная зона естественным образом создаст гарантии безопасности для Нагорного Карабаха. Можно обсудить и другие вопросы, я думаю, есть много вопросов, которые можно обсудить, можно обсудить присутствие международного сообщества в Нагорном Карабахе, можно создать механизм того, как международное сообщество присутствует для обеспечения безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Могут также обсуждаться механизмы о правах, и права могут быть обеспечены в рамках этих механизмов. То есть, в данный момент есть международный механизм договоренности о переговорах, но регулирования, которые должны обеспечить безопасность и права, уже являются предметом переговоров».