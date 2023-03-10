В Карабахе полки в магазинах снова пустеют, а цены растут

В последние недели в магазинах региона вновь отмечена нехватка продовольственных товаров, которые, по данным правительства, доставлялись посредством российских миротворцев.

Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, которая проходит через Лачинский коридор, остается перекрытой с 12 декабря. Дорогу перекрыли азербайджанцы, которые называют себя экологическими активистами, борющимися за экологию региона. В Степанакерте и Ереване, между тем, считают, что таким образом в Азербайджане пытаются заставить армян Нагорного Карабаха отказаться от своих претензий на независимость и пойти на интеграцию.

Местные жители жалуются, что после последнего вооруженного инцидента в Лачинском коридоре цены растут день ото дня, в то время как ассортимент за последние несколько дней резко сократился.

«Дорогу не открыли, по нам стреляют. Опять же, я поняла, что продукты, которые привозили в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] понемногу, закончатся. Уже два дня, как товаров стало мало. Возможно, они привозили их именно по той дороге», — сказала жительница Степанакерта Нунэ Аракелян, предположив, что после вооруженного инцидента 5 марта некоторые из предпринимателей не могут завезти свой товар в Нагорный Карабах.

В воскресенье на Лисагорской дороге близ Степанакерта были убиты трое карабахских полицейских, еще один был ранен. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую стороны в нападении. Азербайджан утверждает, что произошла перестрелка после того, как азербайджанские военнослужащие попытались пресечь незаконную перевозку оружия и боеприпасов на карабахском полицейском автомобиле, и что в этой перестрелке были убиты также двое азербайджанских военных.

В Нагорном Карабахе жители полагают, что именно эта грунтовая дорога использовалась за последние три месяца для поставок в случае крайней необходимости. Сейчас же имеющиеся в наличие продовольственные товары в Нагорном Карабахе продаются по ценам минимум в два раза выше, чем они были до этого.

«Честно говоря, все очень дорого, ужасно дорого. Конфеты, которые до блокады стоили 2000 драмов (около 5 долларов) за килограмм, сейчас стоят 5500 драмов. Колбаса, которая стоила 2000, сейчас продается по 4000 за кило», - рассказала Аракелян, добавив, что торговцы объясняют подорожание товаров дополнительными издержками.

«Но платят ли они русским, туркам [азербайджанцам – ред.] или армянам, этого мы не знаем», - отметила женщина.

Мать восьмерых детей Сильва Геворкян жалуется на то, что срок действия ее талонов истек, но найти нужный товар в магазине она не может. В то время как картофель и бананы по талонам в наличии не имеются, без талонов они стоят намного дороже. Так, картошку можно найти за 500 драмов (1 доллар 25 центов) за килограмм, бананы стоят 1700 драмов (4,25 долларов) за килограмм. «Апельсины, которые стоили 500 драмов за кило, сейчас предлагают за полторы тысячи. Магазины сами ставят цены, которые хотят», - посетовала женщина, отметив, что продавцы не объясняют причины подорожания, а лишь говорят: «Нравится — бери, не нравится — уходи».

Несколько дней назад власти Нагорного Карабаха разработали положение, согласно которому должна быть установлена максимальная цена розничных товаров.

«Владелец бизнеса должен договорится с государственными службами и комиссией экономического регулирования, прежде чем выставлять продукт на продажу, чтобы получить максимальную цену в пересчете на розничные цены», — отметил председатель комитета управления Госинспекции Нагорного Карабаха Левон Саргсян.

По его словам, торговцы, нарушившие установленную максимальную цену, будут оштрафованы на сумму от полумиллиона до миллиона драмов (1250-2500 долларов) – будет формирована оперативная группа, которая будет идти по следам сигналов, полученных от жителей. В то время как данный метод регулирования цен еще не действует, по словам председателя комитета, они будут проводить работу по информированию.

«Фермеры повысили цены на яйца, воспользовавшись случаем. Раньше продавали по 100 драмов за штуку, сейчас продают за 150. Говядина, что была по 3000 драмов за кило, сейчас стоит 4,300», — рассказала жительница общины Храморт Наира Абрамян.

В Хаморте есть два магазина, которые сейчас почти ничего не продают.

«Витрины пусты, конфет нет... Пара продуктов в наличие: водка, коньяк...», - отметила Абрамян.

По словам женщины, сейчас у нее есть талоны на картошку, но картошки в ее районе в продаже нет. Наира Абрамян также жалуется на то, что в Храморте у жителей нет возможности сажать ту же картошку вне своих приусадебных участков: азербайджанские военные, которые очень близко подошли к селу после 44-дневной войны 2020 года, не пускают это делать, хотя в Храморте есть и российские миротворцы.

На фоне продолжающейся фактической блокады Нагорного Карабаха президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне пообещал карабахцам «хорошую жизнь».

Выступая на открытии Глобального Бакинского форума 9 марта, Алиев, в частности, заявил, что «Азербайджан является толерантной, многоконфессиональной и многоэтнической страной, представители различных религий и этнических групп живут в ней мирно и достойно, а права меньшинств защищены Конституцией».

«Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во время оккупации. Каждый конфликт имеет свою историю, свою динамику и свой конец. Но важно, чтобы споры между странами решались на основе международного права, территориальная целостность и суверенитет не могут быть изменены силой», - заявил Алиев, заверив, что для достижения мира с Арменией нет никаких препятствий.

Между тем, в Ереване для диалога между Степанакертом и Баку считают необходимым создание надежных международных механизмов.

В ходе заседания правительства в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «миссия международной миссии по установлению фактов в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре становится все более актуальной».

«[Это необходимо] в целях предотвращения развязывания Азербайджаном новой агрессии и явной подготовки Азербайджана к тому, чтобы подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке и геноциду, что выражается в невыполнении решений международных судов, закрытии Лачинского коридора, проведении военных провокаций и террористических действиях», - в частности, заявил руководитель Армении.