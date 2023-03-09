Для диалога между Степанакертом и Баку Пашинян вновь подчеркивает необходимым создание надежных международных механизмов

Никол Пашинян заявил об этом в ходе заседания правительства в четверг, не уточнив, о чем именно идет речь – будет ли этот механизм создаваться через государственные или международные структуры и каким образом.

«Считаю необходимым создать надежные международные механизмы для бесперебойного и институционального разговора между Баку и Степанакертом. И это может стать действенной гарантией выполнения вышеупомянутой международной договоренности», - заявил Пашинян.

После трехсторонней встречи, состоявшейся 18 февраля в Мюнхене при посредничестве госсекретаря США, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заверил в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена, что Азербайджан готов начать практические контакты с армянской общиной Карабаха.

После этого заявления между представителями Степанакерта и Баку состоялись две встречи – первая в феврале, а вторая в начале марта. Через несколько дней после последней встречи, 5 марта, произошла перестрелка недалеко от Степанакерта. Власти Нагорного Карабаха заявили о диверсионном нападении со стороны вооруженных сил Азербайджана, в результате которого трое карабахских полицейских были убиты, а один был ранен. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что азербайджанские военные пытались проверить армянский автомобиль на наличие оружия и боеприпасов, но столкнулись с вооруженным сопротивлением. В Баку сообщили о двух погибших азербайджанских военных в результате последовавшей за этим перестрелке.

Сегодня Пашинян вновь назвал случившееся в Карабахе террористическим нападением. Он заявил, что у Азербайджана несколько целей: сорвать дальнейшие переговоры с представителями Нагорного Карабаха и создать необходимый фон для новой провокации, создать ложные доказательства того, что оружие и боеприпасы переправляются из Армении в Нагорный Карабах.

«Что не получилось по двум причинам: во-первых, полицейский «УАЗ» не ехал в Степанакерт, а выехал из Степанакерта, а во-вторых, нападение Азербайджана, а также траектория движения автомобиля «УАЗ» из Степанакерта к месту происшествия были засняты камерам МВД Нагорного Карабаха, из чего стало очевидно, что кроме документов и пистолетов в полицейской машине больше ничего не было», - заявил премьер-министр Армении.

По словам Никола Пашиняна, другой целью Баку является сокрытие за счет новых информационных потоков того факта, что Азербайджан открыто не выполняет решение Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора.

«Наоборот, Азербайджан прибегает к новым провокациям для дальнейшего обострения ситуации в Нагорном Карабахе», - заявил премьер-министр.

Пашинян сказал, что миссия международной миссии по установлению фактов в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре становится все более актуальной.

«[Это необходимо] в целях предотвращения развязывания Азербайджаном новой агрессии и явной подготовки Азербайджана к тому, чтобы подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке и геноциду, что выражается в невыполнении решений международных судов, закрытии Лачинского коридора, проведении военных провокаций и террористических действиях», - заявил руководитель Армении.

На встрече с американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ Пашинян назвал воскресный инцидент терактом со стороны Азербайджана.

В ответ на это заявление Баку в очередной раз обвинил армянскую сторону в перемещении мин в Нагорный Карабах, назвав это терроризмом.