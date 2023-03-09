Нет оправдания насилию, все вопросы должны решаться только путем переговоров – Клаар

Об этом он написал в Twitter, не обращаясь адресно к какой-либо стороне.

«Нет оправдания насилию, все вопросы должны решаться только путем переговоров», - написал он, отметив, что регион уже достаточно пострадал от боевых действий.

«Настало время работать вместе для прочного и справедливого мира», — написал Клаар.

В воскресенье Степанакерт сообщил о нападении со стороны диверсионной группы вооруженных сил Азербайджана, в результате которого погибли три сотрудника карабахской полиции. В Баку также заявили о двух погибших азербайджанских военнослужащих, но представили другую версию произошедшего, согласно которой огонь по азербайджанским военным, пытавшимся пресечь перевозку оружия и боеприпасов недалеко от Степанакерта, открыли карабахские полицейские.

В Министерстве обороны России заявили, что первыми огонь открыли азербайджанцы.