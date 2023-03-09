Азербайджан пытается создать основы для новой агрессии против Карабаха и Армении – МИД

В заявлении от 8 марта армянское внешнеполитическое ведомство, в частности, указало на распространенное накануне Министерством обороны Азербайджана «очередное сообщение, нацеленное на введение в заблуждение международной общественности, о том, что якобы в тот же день колонна военной техники ВС РА в сопровождении российских миротворцев прошла по дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор, и что по этой же дороге якобы осуществлялась перевозка личного состава ВС Армении».



В МИД Армении подчеркивают, что эта информация является «полностью ложной, не имеет и не может иметь под собой никакой фактологической основы и не соответствует действительности».



«Подобными «громкими разоблачениями» Азербайджан пытается отвлечь внимание международной общественности от:



1. террористического акта, совершенного его вооруженными силами 5 марта, в котором погибли трое сотрудников паспортной службы полиции МВД Нагорного Карабаха, один сотрудник был ранен;



2. невыполнения им юридически обязывающего решения Международного суда касательно Лачинского коридора и факта удержания закрытым Лачинского коридора вопреки этому решению;



3. факта невыполнения им международных обязательств в отношении Лачинского коридора, взятых на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.



Для отвлечения внимание международного сообщества от этих очевидных фактов, Азербайджан взял на вооружение практику дезинформации и нагнетания напряженности, пытаясь создать ложные информационные основы для начала новой агрессии не только против Нагорного Карабаха, но и против Республики Армения. При этом, чтобы «оправдать» эту политику, Азербайджан продолжает свою политику представления Армении на Западе как крайне пророссийской, а в России – как крайне прозападной.

Армения неоднократно заявляла, что по Лачинскому коридору как до его блокады, так и после 12 декабря 2022 года не перевозились какие-либо боеприпасы или товары военного назначения. Более того, подтверждаем, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Предложение направить в Нагорный Карабах международную миссию по сбору фактов для проверки достоверности этой информации неоднократно отвергалось высшим руководством самого Азербайджана.



Подтверждая стремление Армении к достижению мира в регионе, еще раз подчеркиваем необходимость немедленного направления международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для предотвращения развязывания Азербайджаном новой агрессии и явной подготовки Азербайджана к тому, чтобы подвергнуть народа Нагорного Карабаха к этническим чисткам и геноциду», - говорится в заявлении МИД Армении.