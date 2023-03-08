Нападение на полицейский автомобиль было заранее спланировано – доклад омбудсмена Карабаха

Согласно обобщенным в докладе фактам, нападение было заранее спланировано.

Согласно омбудсмену, из собранных фактов видно, что машина двигалась из Степанакерта, следовательно, утверждения азербайджанской стороны о том, что армянская сторона якобы перевозила оружие и боеприпасы из Армении в Карабах, являются необоснованными и ложными. Отмечается, что в машине карабахских полицейских, ехавших из Степанакерта, были только служебные документы и табельное оружие.

«Спустя примерно 30-40 минут езды экипаж автомобиля заметил, что на проезжей части дороги выложены камни, мешающие движению. Машина остановилась. Из-за камней вышли пятеро вооружённых автоматами членов азербайджанской диверсионной группы в военной форме и в масках, направив дуло своих автоматов на машину. Водитель автомобиля попытался повернуть автомобиль назад, однако в тот же момент указанные 5 членов азербайджанской диверсионной группы спереди, а также еще 10 членов диверсионной группы, устроившей засаду на правом и левом участках дороги, начали обстреливать автомобиль. Стрельба продолжалась около 10 минут. Внешний осмотр автомобиля чётко показывает, что в направлении автомобиля со стороны азербайджанской диверсионной группой были выпущены сотни пуль», - говорится в докладе.

Отмечается, что после прекращения огня трое членов азербайджанской диверсионной группы подошли к машине, предположительно осмотрели машину, произведя контрольные выстрелы в направлении водителя и сидящего рядом с ним пассажира. Однако, по свидетельству спасшегося полицейского, азербайджанцы не открыли дверь заднего салона автомобиля, предположительно не заметив, что там тоже есть пассажиры.

Затем члены азербайджанской диверсионной группы начали покидать место преступления и отступать к своим вооруженным опорным пунктам, расположенным на противоположной высоте.

В результате ответного огня, открытого армянской стороной во время отступления азербайджанцев, среди членов азербайджанской диверсионной группы были жертвы и раненые.

Примерно через 30-40 минут после нападения на место прибыли представители российского миротворческого контингента (РМК). После их вмешательства огонь прекратился, азербайджанская сторона продолжала отступать, забрав с собой тела погибших и раненых членов азербайджанской диверсионной группы, говорится в докладе карабахского омбудсмена.