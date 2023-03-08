В правительстве Карабаха вновь кадровые изменения

Лидер Карабаха Араик Арутюнян сегодня подписал указы об увольнении ряда должностных лиц.

Так, Грант Сафарян был освобожден от должности министра сельского хозяйства, Армен Мангасарян – министра социального развития и миграции. Их заменят Георгий Айриян и Ваграм Аракелян соответственно.

Арам Саргсян, назначенный около двух месяцев назад министром градостроительства, больше не будет руководить ведомством, исполнение обязанностей министра временно возложено на заместителя министра Азата Амбарцумяна.

Согласно постановлениям правительства, подписанным ранее Араиком Арутюняном, Георгий Айриян освобожден от должности председателя Водного комитета, обязанности которого временно возложены на первого заместителя председателя комитета Арарата Хачатряна, а Ваграм Аракелян освобожден от должности заместителя министра социального развития и миграции.

Около недели назад, представляя новоназначенного государственного министра, Араик Арутюнян отметил, что у него будет широкий круг полномочий, под его координацией будут действовать все министерства, кроме министерств иностранных дел, обороны и внутренних дел, и что у него будет свобода ведения кадровой политикой в сферах его координации. К Гургену Нерсисяну также перейдет председательство в попечительском совете Арцахского инвестиционного фонда поддержки села и сельского хозяйства.

Напомним, что в правительстве Нагорного Карабаха были увольнения и в конце ноября. Руководители 9 из 11 министерств, то есть всех министерств, перешедших в подчинение тогда новоназначенному госминистру Рубену Варданяну, были освобождены от занимаемых постов министров.