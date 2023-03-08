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Алиев: Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет», - подчеркнул лидер Азербайджана.

Недавно спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения и Азербайджан не могут прийти к согласию «по 3-4 пунктам» в тексте мирного договора. Он, однако, не стал уточнять, по каким именно пунктам.

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