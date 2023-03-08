Алиев: Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет», - подчеркнул лидер Азербайджана.

Недавно спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения и Азербайджан не могут прийти к согласию «по 3-4 пунктам» в тексте мирного договора. Он, однако, не стал уточнять, по каким именно пунктам.