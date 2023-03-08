В Армении растет число подтвержденных случаев кори

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.
Состояние двоих больных оценивается как тяжелое, остальных – как средней тяжести.
Из 39 заболевших 36 не были привиты, трое были привиты одной дозой, говорится в сообщении Минздрава.
По состоянию на утро 8 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 39. 18 из заболевших госпитализированы, 14 не госпитализированы, 7 выписаны из больницы.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.
Состояние двоих больных оценивается как тяжелое, остальных – как средней тяжести.
Из 39 заболевших 36 не были привиты, трое были привиты одной дозой, говорится в сообщении Минздрава.