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Общество

В Армении растет число подтвержденных случаев кори

По состоянию на утро 8 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 39. 18 из заболевших госпитализированы, 14 не госпитализированы, 7 выписаны из больницы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Состояние двоих больных оценивается как тяжелое, остальных – как средней тяжести.

Из 39 заболевших 36 не были привиты, трое были привиты одной дозой, говорится в сообщении Минздрава.

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