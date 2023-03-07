Карабахцы требуют от российских миротворцев обеспечить их безопасность

«Обеспечьте нашу безопасность!» - с этим единственным требованием Гаяне Арустамян из Степанакерта сегодня вместе с другими карабахцами пришла к месту постоянной дислокации российских миротворцев.

«Наших отцов, наших братьев убивают на той территории, где вы гарантировали нашу безопасность», - сказала она.

Воскресный кровавый инцидент, когда 15 азербайджанских военнослужащих перешли линию соприкосновения, затаились в лесу, а затем напали на «УАЗ», в котором ехали на дежурство сотрудники полиции Карабаха, еще больше усугубил настроения карабахцев, уже 86 дней находящихся в блокаде. Сегодня после похорон трех погибших полицейских они собрались на стихийный митинг.

«Вы по трехстороннему соглашению взяли на себя миссию, либо выполняйте, либо уходите», - сказал Сосе Баласанян. По его впечатлению, миротворцы всегда опаздывают с предотвращением трагедии. «Вы пришли как братское государство, хотели нам помочь, но никогда вовремя не протягивали руку, допустили войну, резню людей, геноцид, только в конце пришли», - отметил он.

Люди вспоминают не только этот воскресный инцидент, но и другие случаи, когда азербайджанские вооруженные силы убивали мирных жителей Карабаха в присутствии российских миротворцев.

Мы не выступаем против русских, мы требуем, чтобы они взяли на себя ответственность за свою миссию, сказал Айк Аванесян. «Инциденты, которые произошли вчера, те инциденты, в результате которых в Шуши убили того парня, а в селе убили тракториста, произошли по их вине», - подчеркнул он.

«Теперь я как гражданин Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] думаю, что, может, следующим буду я, мои дети останутся без отца. В этом цель нашей акции – сказать российским миротворцам, чтобы они выполнили все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября», - добавил Давид Каграманян.

Группа жителей Карабаха находилась на месте постоянной дислокации российских миротворцев несколько часов, в течение которых они также перекрыли вход на территорию.

На нескольких распространенных видеороликах можно услышать диалог между участниками акции и российскими военными: карабахский мужчина предлагает российскому сержанту проявить мужество перед азербайджанцами, перекрывающими дорогу, затем предлагает то же самое другому военнослужащему.

Этот военный говорит, что приехал в Карабах с войны в Украине.

«Кто мы такие? Передайте свои требования командованию», - сказали российские военные, напомнив при этом о том добре, которое они делают для жителей находящегося в блокаде Карабаха, привозя продукты питания. «Я езжу каждый день, привожу вам продукты», - сказал военный.

«За деньги», - бросил в ответ карабахский мужчина.

«Я не зарабатываю», - последовал ответ.

На месте дислокации миротворцев находился небольшой памятник с надписью «Где мы, там и мир». Участники акции заметили его и призвали миротворцев следовать этой надписи.

«Если вы не в состоянии обеспечить здесь мир, пусть придут миротворческие силы ООН, - сказала Гаяне Арустамян. - На данный момент наших сил недостаточно для самообороны. И они мешают нам защищаться, допустим, перевезти сюда оружие и т. д., они закрыли и мешают, с другой стороны, они не обеспечивают нашу безопасность».

Карабахский оппозиционер Тигран Петросян также является сторонником жестких методов: необходимо потребовать отставки командующего миротворческим контингентом Волкова.

«С четырех сторон мы окружены азербайджанцами, и вчера азербайджанцы показали, что они хотят с нами сделать», - сказал он.

Либо вы принимаете интеграционную политику, либо будут более жесткие и резкие шаги - таков ультиматум, направленный Азербайджаном Карабаху, который вчера озвучил президент Карабаха Араик Арутюнян, а затем, через несколько часов, официальный Баку продолжил угрожать, заявив, что из Армении перевозятся боеприпасы и они вынуждены принять меры.

Азербайджан пытается выжать максимум из победы 2020 года, то есть проглотить Карабах сказала жительница Степанакерта Гаяне Арустамян. Никакой интеграции она не представляет, по ее словам, «как жить с террористами?»

«Сто лет назад их не было, а сегодня они хотят выселить нас из домов. Мы тысячелетиями жили и будем здесь жить», - сказала женщина.