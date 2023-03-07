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Армения

Автобус с сотрудниками аппарата премьер-министра Армении попал в аварию, есть пострадавшие

Служебный автобус, перевозивший сотрудников аппарата премьер-министра Армении, попал в аварию.

Об этом Радио Азатутюн сообщили в аппарате премьер-министра, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а подробности аварии будут выясняться следствием.

Некоторое время назад Спасательная служба сообщила, что сегодня в конце проспекта Монте Мелконяна в Ереване в 8:35 утра произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно сообщению, столкнулись автобус Hyundai и автомобиль BMW; автобус столкнулся с дорожным ограждением.

11 пострадавших были доставлены в ереванские медицинские центры «Астхик», «Эребуни» и «Армения».

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