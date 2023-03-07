Оппозиция в Турции выдвинула единого кандидата на пост президента

В Турции единым кандидатом на пост президента от оппозиционного "Народного альянса", состоящего из шести партий, выдвинут Кемаль Кылычдароглу. 74-летний политик возглавляет Народно-республиканскую партию, основателем которой был первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.

Как сообщает "Евроньюс", переговоры о выдвижении единого кандитата от оппозиции проходили трудно. В частности, с кандидатурой не была согласна лидер "Хорошей партии" Мераль Акшенер. Бывшая министр внутренних дел, чья партия вторая по влиянию в оппозиционном блоке, поддерживает как мэра Стамбула, так и мэра Анкары в качестве оппонентов Кемалю Кылычдароглу. Она согласилась не выходить из "Народного альянса" в обмен на обещание, что в случае победы оппозиции, вице-президентами станут мэр Анкары и мэр Стамбула.

Оппозиция, в случае победы своего кандидата на выборах президента Турции, намеченных на эту весну, предлагает ограничить некоторые полномочия главы государства и добиваться укрепления элементов парламентской системы, сообщает Reuters.

Реджеп Эрдоган объявил, что 10 марта подпишет указ о подготовке к выборам. После подписания указа начнется 60-дневный предвыборный период, который, как ожидается, завершится голосованием 14 мая.

В предвыборных дебатах будет, по всей вероятности, преобладать тема недавнего мощного землетрясения, жертвами которого стали десятки тысяч жителей Турции. Главная претензия оппозиции к президенту Эрдогану - недостаточная подготовка властей к преодолению последствий разрушительных подземных толчков и недостатки в оказании помощи пострадавшим.

Радио Свобода