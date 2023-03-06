ЕС призывает к расследованию инцидента 5 марта на «карабахской линии соприкосновения»

«Обстоятельства этого приведшего к смертям инцидента должны быть полностью расследованы», — заявил представитель ЕС, добавив, что Брюссель призывает стороны проявлять сдержанность, чтобы «не допустить возникновения инцидентов, которые могут еще больше угрожать региональной безопасности и поставить под угрозу мирный процесс».

Вчера в Нагорном Карабахе сообщили, что «азербайджанская диверсионная группа в районе под названием «Хайпалу», недалеко от Степанакерта, обстреляла дежурную машину сотрудников паспортно-визового отдела полиции». В Баку утверждали, что располагали информацией о «переброске боеприпасов в Нагорный Карабах», которую пытались проверить, и, по утверждению азербайджанской стороны, в результате «началась перестрелка». Армянская сторона опровергла данную версию событий.

После инцидента в Карабахе заявили о том, что были убиты трое карабахских полицейских, а один был тяжело ранен. В Баку заявили о гибели двух азербайджанских военнослужащих.