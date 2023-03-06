Боно: Наша конечная цель – достижение мира между Азербайджаном и Арменией

«Мирный договор должен быть устойчивым. И он должен идти именно от сторон, а не от США или других стран», - отметил он, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По словам американского дипломата, для Вашингтона важно, чтобы Азербайджан и Армения контактировали, вне зависимости от формата посредничества.

«Наша конечная цель – достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Мир выгоден обеим сторонам. На встрече в Мюнхене обе стороны заявили о том, что хотят мира», - подчеркнул он.

Боно добавил, что завтра он отправится в Армению. «Цель моего визита [в регион] – поощрение сторон к диалогу и к новой встрече», - сказал он.

Между тем, как передает АПА, в ходе встречи с Луисом Боно президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение итогами встречи руководителей Азербайджана и Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно сообщению, Алиев поблагодарил государственного секретаря США Энтони Блинкена за его постоянные усилия в этом направлении.