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Карабах

Власти Карабаха сообщают об обстреле местной полицейской машины «диверсионной группой» ВС Азербайджана

«5 марта утром диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового отдела полиции», - сообщает полиция Нагорного Карабаха.

В МВД Нагорного Карабаха отмечают, что подробности инцидента опубликуют позже.

Между тем, командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, вчера сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.

В последние дни из Нагорного Карабаха сообщают о выстрелах с азербайджанской стороны в разных направлениях приграничной зоны. По данным карабахских военных властей, азербайджанские вооруженные силы вели огонь из подконтрольных им территорий в Мартунинском, Мартакертском и Аскеранском районах.

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