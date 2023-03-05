Власти Карабаха сообщают об обстреле местной полицейской машины «диверсионной группой» ВС Азербайджана

В МВД Нагорного Карабаха отмечают, что подробности инцидента опубликуют позже.

Между тем, командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, вчера сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.

В последние дни из Нагорного Карабаха сообщают о выстрелах с азербайджанской стороны в разных направлениях приграничной зоны. По данным карабахских военных властей, азербайджанские вооруженные силы вели огонь из подконтрольных им территорий в Мартунинском, Мартакертском и Аскеранском районах.