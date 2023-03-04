«Наши проблемы связаны с внешней средой и безопасностью» - армянский премьер подвел итоги визита в ФРГ

В начале своей речи премьер-министр, подводя итоги визита в Германию, отметил, что считает визит эффективным.

«У нас состоялся открытый разговор с канцлером и президентом Федеративной Республики Германия. Основной целью визита было попытаться лучше понять взгляды и восприятие наших немецких партнеров в отношении Республики Армения, попытаться сделать более понятными наши позиции по ряду вопросов.

В целом, могу сказать, что вернусь с очень теплыми впечатлениями. Встречи прошли в дружественной атмосфере, в том числе встреча в Бундестаге, встреча с членами группы дружбы Германия-Южный Кавказ Бундестага. Также мы только что провели теплую встречу с представителями деловых кругов, а вчера была хорошая публичная встреча в Немецком обществе внешней политики», - отметил Пашинян, согласно пресс-службе премьер-министра.

«Не хотелось бы делать преждевременных выводов, но ясно одно: если посмотреть на события, произошедшие после блокады Лачинского коридора - на резолюции Европейского совета, а также на заявления наших партнеров по международному сообществу, происходит определенное изменение в восприятии наших взглядов, наших позиций, наших проблем. Также существенно изменилось восприятие нашей страны в Европейском союзе.

Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны, тем более в этих условиях, когда происходят геополитические потрясения и решения. При таких реалиях мы находимся в очень опасной среде.

Но с другой стороны, у нас также есть представление о том, что необходимо сделать в плане управления этой средой безопасности. Мирная повестка очень важна для нас. Мы понимаем, что это непростая история для нас. Мы понимаем, что существует много рисков, мы понимаем, что мир зависит не только от нас, не только от нашего желания. Этого должны хотеть и другие, и когда этого хотят и другие, то желаемый другими мир не совпадает с желаемым нами миром, и вся цель и весь смысл дипломатического процесса должны состоять в том, чтобы это состоялось», - добавил он.

Как отметил премьер, «в целом мы находимся в очень сложном и опасном периоде. Нам нужна максимальная серьезность и гибкость, чтобы преодолеть существующие вызовы».

«У нас нет и не бывает глубоких экономических проблем, у нас нет и не бывает проблем в плане внутренней безопасности и демократии. Народ, как имеет, так и будет иметь право и возможность принимать решения посредством своего выбора и голосования. Наши проблемы внешние, наши проблемы связаны с внешней средой и безопасностью, и мы делимся своими опасениями в первую очередь на международных площадках.

В названных реалиях у нас нет хороших новостей, но в плохой обстановке хорошей новостью является то, что определенное международное внимание сосредоточено на Армении и на регионе, и мы должны суметь использовать это внимание для достижения прочных решений и мира в регионе», - отметил Пашинян.

В ходе встречи премьер-министр ответил на ряд вопросов присутствующих, которые касались ситуации в Нагорном Карабахе, происходящих в регионе процессов и других тем.