Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном не должен быть документом, походящим на капитуляцию Армении

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Германию, выступая накануне на обсуждении на тему «Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении».

Премьер-министр Армении, в частности, заявил, что ожидает от международного сообщества, чтобы оно четко продемонстрировало, что на любую провокацию последует резкая реакция международного сообщества, и что очень важно, чтобы сохранялась стабильность.

«Подчеркиваю, не имеет значения со стороны Армении или Азербайджана, поскольку сейчас у нас есть [европейские] наблюдатели в регионе, и сейчас не будет необходимости, чтобы ЕС спрашивал, какая сторона была инициатором. Теперь у вас есть свой собственный источник информации. В целом, хотел бы сказать, что наша политическая команда, парламентское большинство взяли под свою ответственность мирную повестку, и сейчас у нас есть мандат на мирную повестку. Мы сосредоточены на реализации этого мандата. И мы нуждаемся в поддержке международного сообщества, народов нашего региона, и готовы нести эту ответственность, пока не достигнем окончательного и прочного мира», - заявил Пашинян.

Пашинян напомнил, что недавно в парламенте и в правительстве Армении он заявил, что полон решимости подписать мирный договор с Азербайджаном. «Но это не должно быть для Армении документом, походящим на капитуляцию. Это должен быть документ о реальном и прочном мире для нашего региона, и я готов нести эту ответственность во имя мира, стабильности, регионального и международного сотрудничества», - заключил премьер-министр Пашинян.